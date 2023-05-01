العاصمة.. انتشال غريق في حالة حرجة وآخر متوفى في بحر “الصابلات”

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن إنقاذ شخص غريق في البحر وانتشال آخر متوفى بولاية الجزائر.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن مصالحها تدخلت على الساعة 13 و10 دقائق، لأجل البحث عن غريقين بشاطئ العمود الأبيض (الصابلات)، بحسين داي. حيث تمكن غطاسوا الحماية المدنية من إنتشال الضحية الثانية متوفى وهو مراهق ذا سن 15 سنة.

في حين، تم إنتشال غريق مراهق ذو 15 سنة في حالة حرجة. نقل على جناح السرعة لمستشفى مصطفى باشا.