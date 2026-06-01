العاصمة.. انتشال غريق مفقود بشاطئ سيدي فرج

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من العثور على الشخص المفقود منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالشاطئ الغربي بسيدي فرج، ببلدية سطاوالي ولاية الجزائر.

وأوضحت المصالح نفسها، أن فرقة الغطاسين تمكنت من العثور على الشخص المفقود بالشاطئ الغربي بسيدي فرج. وتم انتشاله.

يشار أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 26 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

