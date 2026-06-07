العاصمة.. انتشال غريق مفقود من الشاطئ العائلي بزرالدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر، اليوم الأحد، من انتشال جُثة غريق مفقود بالشاطئ العائلي1، ببلدية زرالدة.

وأشارت المصالح نفسها، أنه تمّ انتشال الغريق صاحب 22 سنة من العمر، صباح اليوم على الساعة 07سا50د. حيث جرى تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت يوم 05ـ06-2026 على الساعة 20سا34د لأجل البحث عن غريق. مفقود في البحر بالشاطئ العائلي1، بلدية ودائرة زرالدة.

وسُخر لهذه العملية غطاسين، قارب نصف صلب وسيارة إسعاف.

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