العاصمة.. انجاز 1682 وحدة سكنية بهذه الصيغة

كشفت ولاية الجزائر، عن الشروع في أشغال إنجاز 1682 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري موزعة على بلديتي عين البنيان وأولاد فايت.

وحسب البيان السنوي لنشاط الولاية، جاءت هذه المشاريع عقب عمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي مكنت من استرجاع 20 وعاء عقاري، بمساحة قدرت ب9 هكتارات وجهت لإنجاز مشاريع عمومية.

كما أوضحا الولاية أن مصالحها حددت 204.3 هكتار من مساحة الأرضيات لإنجاز 23330 سكن بمختلف الصيغ مستقبلا. وتخصيص 228.6 هكتار لإنجاز 46 مرفقا عموميا.

وبخصوص قطاع التربية، أوضح بيان الولاية، إنجاز 15 مجمعا مدرسيا و10 أقسام توسعة و44 قسم نصف جاهز في الطور الابتدائي. إلى جانب إنجاز 4 متوسطات و 5 ثانويات. وانطلاق عملية إنجاز متوسطة على مستوى بلدية باش جراح وثانوية ببرج البحري.

جدير بالذكر، أن ولاية الجزائر تعتزم الشروع في عصرنة حركة المرور عبر تدعيم شبكة الطرق بنظام ثلاثي الألوان. عبر 200 تقاطع، في انتظار توسيعها لتشمل 500 تقاطع في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى تزويدها بكاميرات مراقبة.