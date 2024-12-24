العاصمة.. اندلاع حريق بمحطة المسافرين بخروبة

اندلع صباح اليوم الثلاثاء، حريق بالرواق التجاري بالمحطة البرية لنقل المسافرين خروبة بالعاصمة، ببلدية ودائرة حسين داي،

وحسب مصادر “النهار”، الحريق اندلع على إثر شرارة كهربائية، حيث تم إخراج المسافرين الذين كانوا متواجدين على مستوى الرواق.

يشار أن الحريق طال المديرية العامة ووحدة المحطة البرية، أين تدخلت وحدة الحماية المدنية المتواجدة على مستوى المحطة. ما ساعد في التحكم في الحريق ومنع انتشاره.

وأسفر الحريق عن بعض الخسائر المادية فيما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

جدير بالذكر أن المسافرين يواصلون التنقل بصفة عادية عن طريق الحافلات على مستوى المحطة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنه تدخلت على الساعة 08سا23د، من أجل إخماد حريق شب على مستوى المحطة البرية. لنقل المسافرين خروبة، ببلدية و دائرة حسين داي. أين سخّرت 08 شاحنات إطفاء، 02 سلم ميكانيكي،02 سيارتي إسعاف. فيما تبقى العملية جارية.

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