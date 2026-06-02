العاصمة.. اندلاع حريق بمقر وزارة التربية بالمرادية

شبّ حريق، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية الوطنية، ببلدية المرادية، ولاية الجزائر. بحسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم على الساعة 19:08، من أجل إخماد حريق شبّ بالطابق الثاني لمقر وزارة التربية الوطنية، ببلدية المرادية دائرة سيدي امحمد.

وتجندت لهذا التدخل كلٌّ من مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة. مع تسخير 6 شاحنات إطفاء، شاحنتي سلم مكانيكي، وسيارتي إسعاف.

وأشار البيان الصادر عن الحماية المدنية إلى أن هذه العملية لا تزال جارية.