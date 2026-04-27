العاصمة.. اندلاع حريق بمكتب القبول لمستشفى القبة

شبّ حريق مساء اليوم الأحد على مستوى مكتب القبول بمستشفى بشير منتوري بالقبة في العاصمة. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأفاد بيان للحماية المدنية، بأن مصالحها تدخلت على الساعة 18سا و50د، من أجل حريق اندلع في الطابق الأول لمكتب القبول (بناءات جاهزة) بمستشفى القبة، بلدية القبة، دائرة حسين داي.

وأكد البيان أن الحريق محاصر ومتحكم فيه، فيما تسبب باحتراق 4 مكاتب بالطابق الأول (مساحة حوالي 100 متر مربع). مع سقوط جزء من سقف الطابق الأرضي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وسخرت المصالح ذاتها، لهذا التدخل، 5 شاحنات إطفاء. سيارة إسعاف، وسلم ميكانيكي.