العاصمة.. اندلاع حريق داخل شركة بالدار البيضاء

أعلنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، عن تسجيل اندلاع حريق على مستوى الطابق الثالث لشركة تتكون من (ط أ + 03) ، ببلدية المحمدية بالعاصمة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 05سا54د، من أجل إخماد حريق شب على مستوى الطابق الثالث. لشركة تتكون من (ط أ + 03) ، ببلدية المحمدية ودائرة الدار البيضاء.

كما أشارت أن عملية إخماد الحريق متواصلة، في حين تم تسخير لهذا التدخل 04 شاحنات إطفاء وسياراتي اسعاف.

