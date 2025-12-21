العاصمة.. اندلاع حريق داخل مستودع لتخزين البلاستيك

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل مستودع لتخزين البلاستيك بشارع الإخوة الهندي، ببلدية أولاد الشبل، بولاية الجزائر.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 07سا 00د، من أجل إخماد حريق شب داخل مستودع لتخزين البلاستيك. بشارع الإخوة الهندي، ببلدية أولاد الشبل، دائرة بئر توتة.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية.

