العاصمة.. انطلاق أشغال إنجاز الخندق الخامس لردم النفايات بمركز حميسي

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فايزة دحلب، رفقة والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع إنجاز الخندق الخامس لردم النفايات المنزلية وما شابهها بمركز حميسي بالعاصمة.

وحسب ولاية الجزائر، جاء هذا في إطار زيارة العمل والتفقد التي تقوم بها وزيرة البيئة لمشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر.

أين أعطيت الإشارة بعد الاستماع لعروض حول استغلال مركز الردم التقني للنفايات المنزلية، تجربة تثمين النفايات. على مستوى محطة تحويل النفايات الخضراء إلى أسمدة عضوية STATION DE COMPOSTAGE. تجربة تثمين النفايات الهامدة وبقايا البنايات بين مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني GECETAL والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية ENSTP، مشروع وحدة التثمين الطاقوي U.V.E.

إعطاء إشارة انطلاق إنجاز الخندق الخامس، يدخل في إطار رفع قدرات مركز الردم التقني لاستيعاب النفايات المنزلية. وما شابهها، حسب الإجراءات التقنية والمعايير المعمول بها في هذا النوع من الإنجازات.

يشار أن الزيارة تمت بحضور كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله. المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات الولائية العمومية، إطارات وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وإطارات الولاية.

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