العاصمة.. انطلاق أشغال مشروعي ممرين أرضيين في الشراقة

أعطى وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، اليوم السبت، بالشراقة في العاصمة، إشارة انطلاق أشغال مشروعي ممرين أرضيين.

ومن شأن الممرين ان يساهما في التخفيف من حركة السير وتلافي الازدحام المروري بأهم المحاور الطرقية بهذه المقاطعة.

ويقوم وزير الأشغال العمومية، منذ صبيحة اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجزائر.

كما أعطى شيعلي، أيضا إشارة انطلاق أشغال مشروع إنجاز محول على الطريق السريع الثاني بإتجاه ملعب الدويرة وبابا احسن.

وسيفك المحول، الخناق على الحركة المرورية ويضفي السيولة على المنطقة، حسب وزارة الأشغال العمومية.

ودخل، كذلك المنفذ إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، حيز الخدمة.

ويربط المنفذ إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، الطريق السريع الجنوبي للعاصمة بالطريق السريع الثاني (الطريق الاجتنابي للكاليتوس) بمنطقة الجمهورية.

للإشارة أشرف الوزير على تدشين الجسر الرابط بين منتزه “الصابلات” وجامع الجزائر، حيز الخدمة.

ويمتد المحول والمنشأة الفنية على مسافة 400 م، بالطريق السريع الشمالي للعاصمة.

ويسمح هذا المحول بالولوج إلى جامع الجزائر، كما يساهم في السيولة المرورية بالولاية.

ووضع فاروق شيعلي، أيضا حيّز الخدمة المدرج الرئيسي لمطار الجزائر هواري بومدين الدولي.

ويزيد طول المدرج، عن 3500 م، حيث بإمكانه استقبال طائرات الحجم الكبير، زيادة للتجهيزات التي تمكّنه من العمل بكافة الظروف.

وستشرع مصالح وزارة الأشغال العمومية، في إنجاز مدرج ثانوي بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، بعد استلام المدرج الرئيسي.