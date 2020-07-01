العاصمة.. انطلاق أكبر عملية تعقيم تمسّ أحياء وشوارع بلديات الحراش

أشرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، صباح اليوم، على إنهاء عملية التحضير لانطلاق أكبر عملية تعقيم تمسّ بلديات المقاطعة في إطار الحدّ من انتشار وباء “كورونا”.

وستشارك في هذه العملية بلديات المقاطعة الإدارية للحراش وهي بوروبة وباش جراح ووادي السمار، بالإضافة إلى مؤسسات “نات كوم”، “أسروت”، “سيال” ومؤسسة “HUPE”.

كما سيشارك ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وأمن المقاطعة الإدارية للحراش والحماية المدنية لوحدة الحراش من خلال توفير عدد من الشاحنات والشاحنات ذات الصهاريج.

وستشمل هذه العملية النوعية التي تأتي في إطار الحدّ من انتشار فيروس “كورونا”، كل أحياء وشوارع بلديات مقاطعة الحراش، مع تخصيص عدد معتبر من أعوان النظافة والتطهير.