العاصمة: انطلاق العملية 26 لترحيل سكان الحيّين القصديريين “بوشاقور” و”بن جعيدة”

شرعت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، في عملية ترحيل سكان الحيّين القصديريين “بوشاقور” في براقي و”بن جعيدة” في برج البحري إلى مساكن اجتماعية جديدة عبر 3 بلديات.

وضمن برنامجها الخاص بالترحيل وإعادة الإسكان، انطلقت اليوم عملية ترحيل القاطنين في الحي القصديري “بن جعيدة” في برج البحري و”بوشاقور” في براقي إلى مساكن جديدة في “حوش الميهوب” ببراقي و”سمغوني” في أولاد فايت وحي “سلامي مداني” في الدويرة.

وذكرت المصالح المحلية بأنه يتوجب على المرحلين تقديم مبلغ 37000 دج لديوان الترقية والتسيير العقاري التي تمثل حقوق مفتاح الشقة.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية الجزائر في “الفايسبوك”، فسيرّحل سكان حي “بوشاقور” ببراقي نحو المساكن الجديدة في حي “حوش الميهوب” ببراقي وحي “سمغوني” في أولاد فايت.

فيما سيرّحل سكان حي “بن جعيدة” في برج البحري المقدرين بـ713 عائلة نحو حي “سلامي مداني” في الدويرة الذي سيستقل حوالي 300 مستفيد، و حي “حوش الميهوب” ببراقي وحي “سمغوني” في أولاد فايت.

جدير بالذكر، أن والي الجزائر، يوسف شرفة، أكد من قبل على توزيع 7000 وحدة سكنية خلال سنة 2020 كمرحلة أولى ضمن حصة إجمالية مقدرة بـ 22000 وحدة سكنية قيد الإنجاز وأخرى في مرحلة الانطلاق.