العاصمة.. انطلاق عملية ترحيل عائلات الأحياء القصديرية ببراقي والدار البيضاء

انطلقت عملية ترحيل العائلات، الخاصة بالأحياء القصديرية، صبيحة اليوم الأحد، لفائدة سكان بلدية براقي، ودار البيضاء في باب الزوار بالعاصمة.

ومسّت عملية الترحيل، الحيين القصديريين السكومبري في براقي، والدوزي في دار البيضاء بباب الزوار.

وتخص العملية 112 عائلة من الحي القصديري محمودي المعروف بسكومبري و17 عائلة من باب الزوار.

وأوضح، بدو شريف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية براقي، أن هؤلاء العائلات تم إعادة إسكانهم في سكنات لائقة بحوش الميهوب ببراقي.

وستتواصل العملية –على حد قول بدو-، بالنسبة لإعادة إسكان الأشخاص القيمين في السكنات الاقتصادية والسكنات الاجتماعية في الأيام المقبلة.