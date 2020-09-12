العاصمة: انفجار قوي لعبوة غاز بشارع ألكسندر ريبو رقم 118

أخبار الجزائر
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العاصمة: انفجار قوي لعبوة غاز بشارع ألكسندر ريبو رقم 118
بقلم نسرين محفوف

شهدت العاصمة ليلة الجمعة الى السبت، انفجارا قويا لعبوة من الغاز بشارع ألكسندر ريبو رقم 118، حيث سجل خسائر مادية.

وأشار رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، أنه لا يوجد خسائر في الأرواح إلا الفزع الذي كان بسبب الدوي.

وأوضح رئيس بلدية الجزائر الوسطى، مساء الجمعة، أن الدوي القوي لانفجار عبوة الغاز تسبب في ذعر كبير خاصة للقاطنين بالبيت.

كما تم تسجيل بعض الخسائر المادية على مستوى مطبخ المنزل و ملاحقه و سقف البيت، حسب رئيس بلدية الجزائر الوسطى.

وشكر بطاش التدخل السريع لكل أبناء الحي الذين سارعوا للمنزل بعد الانفجار ومباشرة بعده وصول مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.


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