العاصمة.. انقطاع التزود بالماء في عدة بلديات وأحياء

ستعرف عدد من بلديات وأحياء العاصمة توقيف مؤقت لعملية التزويد بالمياه الشروب سببب الاشغال على مستوى محطة الضخ الرئيسية بجسر قسنطينة.

وحسب بيان شركة المياه والتطهير للجزائر ” سيال ” “أنه في إطار التحضير لموسم الاصطياف، عيد الأضحى واختبارات آخر السنة”.. ” ستباشر الفرق العملياتية أشغال صيانة هامة على مستوى محطة الضخ الرئيسية بجسر قسنطينة”.

وأكدت “سيال” أن هذه الأشغال ستتسبب في توقيف مؤقت لعملية التزويد بالمياه الشروب يوم الأحد على مستوى البلديات والأحياء التالية:

بوزريعة، بني مسوس، بن عكنون، واد قريش على مستوى منطقة بوفريزي، الرايس حميدو بمنطقة سيدي الكبير، بولوغين بمنطقة زغارة. وأيضا الأبيار بالمنطقة العليا.

بينما بالقبة كل من طريق الإخوة عبد سلامي، حي عبد القادر علاوة، حي المنظر الجميل 01، حي 310 مسكن، حي البويري، لابروفال (جزئيا)، والقبة القديمة.

في حين بالسحاولة كل من وسط المدينة، حي 1009 مسكن، حي 250 مسكن اجتماعي، حي 150 مسكن، إقامة سعيد حجار. وأيضا إقامة علي خوجة، تعاونية المنزل، وحي 312 مسكن كناب.

وأضاف البيان أنه ستعرف بعض البلديات الأخرى تذبذبات في عملية التوزيع على غرار بلدية سيدي محمد، بلدية جسر قسنطينة،

بلدية الشراقة.

وتطمئن سيال القاطنين في البلديات المعنية بأن استئناف عملية التزويد بالمياه سيتم تدريجيا فور الانتهاء من الأشغال. وذلك ابتداءا من يوم الإثنين 27 أفريل إلى غاية يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026.