العاصمة..انقطاع التزويد بالماء في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تسرب على مستوى قناة رئيسية لضخ المياه. بمحطة الضخ تيليملي صبيحة اليوم الإثنين .

كما أشارت سيال إلى أن خلال هذه الأشغال سيسجل انقطاع في عملية توزيع الماء الشروب على مستوى عدة بلديات. حيث ستشهد بلدية باب الوادي، والقصبة انقطاعا جزئيا.

وافادت سيال أنّ عملية التزويد ستستأنف تدريجيا عند انتهاء الاشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور