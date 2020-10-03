العاصمة.. انقطاع التزويد بالمياه الشروب في بعض البلديات

ستعرف، بعض مناطق بلديات العاصمة، غدا الأحد، انقطاع التزويد بالمياه الشروب، في بعض بلديات العاصمة.

وجاء في بيان ولاية الجزائر، أن المناطق المعنية، هي حي مغنوش ببلدية بئر خادم، وحي منطقة تقصراين في بلدية بئر مراد رايس.

وستشهد هذه المناطق، انقطاع الماء من الساعة الثامنة إلى 18:00 مساء.

ويأتي الانقطاع بسبب أشغال ربط جديدة على مستوى أحد القنوات الرئيسية للتوزيع.

وستسخر مؤسسة “سيال” صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه، على أن تعود تدريجيا عند نهاية الأشغال.