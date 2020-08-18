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العاصمة.. انقطاع التزويد بالمياه الشروب في بلدية الحراش اليوم

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العاصمة.. انقطاع التزويد بالمياه الشروب في بلدية الحراش اليوم
بقلم معين تيت

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب في بلدية الحراش بالعاصمة بسبب وقوع عطب.

وحسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن انقطاع التزويد بالمياه يأتي بسبب وقوع عطب داخل المركّب الهيدروليكي “حسان بادي” الواقع ببلدية الحراش.
وأوضحت “سيال” بأن انقطاع التزويد بالمياه سيستمر إلى غاية أمسية اليوم الثلاثاء، أين سيعود التزويد التدريجي للمياه الشروب.
وفي هذا الإطار، أكدت الشركة تسخير شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية “المؤسسات العمومية والمستشفيات” بالمياه.


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