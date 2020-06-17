العاصمة.. انقطاع التزويد بمياه الشرب لمدة يومين

أكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تسجيل انقطاع في التزويد بمياه الشرب لمدة يومين.

وكشف بطّاش بأن سبب الانقطاع مردّه أشغال ستمسّ القنوات الرئيسية بدءًا من السبت 20 جوان على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الإثنين 22 جوان على الساعة 23:00 ليلا.

وسيشمل الانقطاع كل من شوارع “الإخوة بليلي”، “عبد العزيز موزاوي”، “الإخوة بن ناصر”، “سفنجة”، “عين زبوجة”، “فرانس فانون”، “ممر العجائب السبع”.

بالإضافة إلى شوارع “يحيى فرادي”، “ممر بويان”، “118 شارع كريم بلقاسم” و”فندق الأوراسي”، “حي الموظفين”، “ممر سيدي ابراهيم”، “ممر أكنوش” وعمارة Aéro habitat.

ولتفادي النقص في التزويد، أكد بطّاش بأنه سيتم تسخير صهاريج مائية تضمن التموين والتزويد في كل الأوقات، على أن يتم تحديد أماكن ركن هذه الصهاريج لاحقا.