العاصمة.. انقطاع الكهرباء في هذه الأحياء

أعلنت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالحراش، انه تمت برمجة قطع التزويد بالتيار الكهربائي. وهذا على مستوى المناطق التالية التابعة لإقليم بلدية الكاليتوس.

ووضعت شركة الكهرباء والغاز، برنامج قطع الكهرباء. حيث سيتم بداية من اليوم الأحد، قطع الكهرباء من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 14:30 زوالا. وتخص حي “القصر الأحمر”. ويوم الاثنين، بداية من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 13:00 زوالا وتخص حي “أولاد الحاج”.

كما اعتذرت، الشركة لزباءنها، على هذا الانقطاع المؤقت. مع وضع رقم مركز النداء 3303 تحت تصرفهم لأية معلومات ضرورية على مدار 24سا/24 07 أيام/07.

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