العاصمة: انقطاع الماء الشروب في هذه الأحياء

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، عن تسجيل تسرب على قناة رئيسية ممونة للمركب الهيدروليكي كوريفة الحراش بالعاصمة.

وحسب بيان سيال، فإن اصلاح هذا التسرب سيترتب عنه انقطاع عملية التزويد بالماء الشروب إبتداءً من يوم الإثنين. على مستوى أحياء الحراش :وسط المدينة، حي يومعطي، حي كوريفة، حي 4000 مسكن كوريفة رشيد و حي 1000 مسكن عدل.

وخلال العملية وضعت سيال نظاما للتزويد بصهاريج الماء، كما ستكون العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد تدريجياً. بعد انتهاء الاشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.

