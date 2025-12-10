العاصمة: انقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن برمجة توقيف للإنتاج على مستوى محطة تحلية ماء البحر بالمرسى اليوم الأربعاء.

وسينتج من هذا التوقف تعديل في برنامج توزيع الماء الشروب على مستوى بلديات هراوة، المرسى، عين طاية. بلدية الرغاية في أحياء حي حفراد، منطقة شبشب، حي عيسات مصطفى، حي 2000 مسكن، المجمعات السكنية قريشي وحي جعفري. برج البحري، بلدية الرويبة: وسط المدينة والمنطقة الصناعية.

وأعلنت “سيال” أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد للماء ستتم تدريجياً بعد استئناف الإنتاج على مستوى المحطة مساء يوم الخميس 11 ديسمبر 2025.

