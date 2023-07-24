العاصمة.. انقطاع الماء في البلديات

أعلنت الشركة الوطني للمياه، “سيال”، عن وقوع عطب على مستوى شبكة المياه الشروب. حيث ستقوم الشركة بأشغال صيانة على قناة رئيسية لتحويل المياه الشروب، اليوم الاثنين إلى غاية الساعة 20:00 من نفس اليوم.

وحسب بيان شركة “سيال” فإن الأشغال تقام على مستوى حي لعمامري محمد ببلدية بوزريعة. كما تتسبب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى العديد من البلديات. على غرار بلدية بوزريعة: تجزئة دازينيار باردي، واد البرتقال، تجزئة بوحمام بوسكولت بوسماحة، حي النسيم، غابة بينام ولعمامري محمد. بلدية بني مسوس: سيدي يوسف، بلدية بولوغين: الزغارة، بلدية رايس حميدو: المنطقة العلوية سيدي الكبير، حي “كوسيدار”. طريق بئر زواف. تعاونية سارة تعاونية الصنوبر وبوسيجور.

في حين، أكدت سيال أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيًا عند نهاية الأشغال.