العاصمة.. انقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الاثنين، عن انقطاع الماء في العديد من بلديات العاصمة. كما أشار بيان المصلحة، إلى أن الانقطاع راجع إلى عطب وقع على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 400 ملم.

في حين، افاد شركة “سيال”، أن أشغال صيانة القناة، تقام ببلدية سيدي امحمد وستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب. وهذا على مستوى كل بلدية سيدي امحمد ما عدا شارع محمد زکال. بلوزداد كليا، الجزائر وسط شارع حسيبة بن بوعلي من 01 إلى 10 شارع ديدوش مراد الجانب الفردي، شارع العقيد مناني. مصطفى فروخي، أحمد زبانة، مقران شعبي، خليفة بوخالفة، رضا حوحو وفيكتور هيجو). القبة: حي عمار عماري شارع بوجعطيط من 01 الى 29.

وأكدت بالمقابل، شركة سيال، أن عملية التزويد بالمياه الشروب حسب برنامج التوزيع المسطر ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغا. بداية من الساعة منتصف النهار من نفس اليوم.