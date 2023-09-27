العاصمة.. انقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت، شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الأربعاء، عن انقطاع الماء الصالح للشرب في العاصمة. كما أوضحت سيال في بيان لها، أن السبب راجع إلى عطب تم تسجيله على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 300 ملم.

كما أشارت الشركة ذاتها، إلى أنها ستقوم بأشغال إصلاح، بداية من صبيحة اليوم الأربعاء. حيث تقام هذه الأشغال على مستوى شارع كريم بلقاسم ببلدية الجزائر الوسطى. في حين، ستتسبب هذه الأشغال، في انقطاع عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى البلديات المرادية، شارع الشهداء (الجهة العلوية). بلدية الجزائر الوسطى: شارع كريم بلقاسم شارع محمد الخامس شارع ديبوسي، القلب المقدس. شارع الدكتور سعدان (جزئیا)، شارع ديدوش مراد (جزئيا)، شارع الإخوة برزوان، حي برناف.

وطمأنت سيال زبائنها القاطنين في البلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم تدريجيا عند نهاية الأشغال.

دخول محطة تحلية مياه البحر بقورصو الخدمة

ودخلت، محطة تحلية مياة البحر الجديدة بقورصو في ولاية بومرداس، الأحد الماضي، في مرحلة الإنتاج بكامل قدرتها وطاقتها الإنتاجية.

كما أعلمت الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، في بيان لها، أنه وبعد الانطلاق في عملية الإنتاج الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بقورصو ولاية بومرداس يوم 2023/07/04، كمرحلة أولى من مراحل التشغيل.

وبعد استكمال كل مراحل الإطلاق الميكانيكية والتجريبية والتأكد من كل شروط السلامة والمطابقة للمعايير. فإن محطة تحلية مياه البحر الجديدة بقورصو ولاية بومرداس، بدأت، اليوم الأحد، على العاشرة صباحا. بالدخول في مرحلة الإنتاج بكامل قدرتها وطاقتها الإنتاجية 80000م3/يوم أي 80 مليون لتر/يوم.

أين ستكون موجهة لكل من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، وبذلك يكون مجمع سوناطراك بفرعه الشركة الجزائرية للطاقة قد أنهى وسلم كامل الطاقة الإنتاجية للبرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر (مياه 2021) .