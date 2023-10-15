العاصمة.. انقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت، اليوم الأحد، شركة المياه والتطهير في الجزائر “سيال”، عن انقطاع الماء في بعض بلديات العاصمة. كما أشار بيان الشركة، إلى أن الانقطاع راجع إلى وقوع عطب على مستوى شبكة المياه الشروب.

وأوضحت، “سيال”، أن مصالحها تقوم بأشغال إصلاح قناة رئيسية لضخ المياه الشروب بقطر 200 ملم على مستوى بلدية بئر مراد رايس.

كما سينجر عن هذه الأشغال انقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب. وهذا على مستوى أحياء عدة أحياء من بلديتي المرادية وبئر مراد رايس. حيث يتعلق الأمر بكل من “حي سعد لاغا، عبد القادر نحناح عبد القادر سلال شارع محمدي 8 نوفمبر المرادية”. “شارع الإخوة وعدية مقران أوس، حي خليفة أطباء مطيبان، شارع محمد البشوش شارع الحرية ومحمد قاسم”. وبلدية بئر مراد رايس “شارع الإخوة بوعدوا وحي 108 مسكن”.

في حين، أكدت سيال للبلديات المعنية أن استئناف عملية التزويد بالماء الشروب سيتم تدريجيا عند نهاية الأشغال.

انجاز 5 محطات لتحلية المياه سيساهم في التموين بأكثر من الضعف

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، في وقت سابق، أن البرنامج الجديد لإنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر. الذي يشرف عليه المجمع سيسمح حال اتمامه بنهاية العام المقبل. برفع بأكثر من الضعف نسبة مساهمة هذه المنشآت في تموين المواطنين بمياه الشرب.

وخلال مراسم وضع حجر الأساس لمحطة تحلية ماء البحر بكاب جنات التي أشرف عليها رئيس الجمهورية. أوضح حكار أن القدرة الإنتاجية الاجمالية للمحطات الخمس والمقدرة بـ 5,1 مليون م3 يومي ستسمح بانتقال مساهمة محطات تحلية ماء البحر عبر الساحل الوطني من حوالي 17 بالمائة حاليا الى 42 بالمائة أواخر 2024.

وأكد أنه بهذا البرنامج ستكون الجزائر الأولى افريقيا والثانية عربيا (بعد السعودية في مجال قدرات انتاج مياه البحر المحلاة بطاقة اجمالية تقدر بـ 7,3 مليون م3 يوميا.