العاصمة.. انقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، اليوم الأربعاء، عن قيامها بأشغال صيانة قناة رئيسية للتوزيع، على مستوى حي بساتين بلدية بئر خادم. كما ستتسبب هده الأشغال في انقطاع الماء الشروب على مستوى بعض أحياء البلديات. على غرار بئر خادم بصفة كاملة. وجسر قسنطينة، بجنان سفاري وعدل عين مالحة، وسطاوالي بمركز البلدية. كما ستعرف كل من بلديات المرادية “بالكامل”، المدنية “حي 108 مسكن”، بئر مراد رايس: “شارع الإخوة بوادو”، “شارع سليمان عميرات”، حي 85 وحدة سكنية. وعقار السكني بوسيجور، حي أونالي، عقار إسكان البساتين، حي كناب 720 وحدة سكنية حي البساتين. حيث ستقوم الشركة ،على مستوى شارع الإخوة 3 بوادو لبلدية بئر مراد رايس. في حين، أكدت سيال أنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا خلال ليلة الأربعاء 9 إلى الخميس 10 نوفمبر.

ويحرص بعض الأشخاص على شرب كميات كافية من الماء، لأجل إمداد الجسم بما يحتاجه من سوائل. لكن تجاوز حد معقول من الماء في اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة. لا سيما خلال فصل الصيف. حيث يميل الناس أكثر إلى الشعور بالعطش.

وبحسب موقع “webmd”، فإن تبعات المبالغة في شرب الماء قد تصل إلى حد الإصابة بما يعرف في الوسط الطبي بـ”التسمم المائي”. كما أن الدماغ قد يصير عاجزا عن أداء وظائفه بشكل سليم. ويضطرب الدماغ من جراء حصول إنتفاخ في الخلايا. وعندئذ يشعر الشخص الذي بالغ في شرب الماء بعدة أعراض مثل الدوار والصداع.

وأضاف ومن شأن الإكثار من شرب الماء أيضا أن يؤدي إلى إرتفاع في ضغط الدم لدى الإنسان إلى جانب انخفاض نبضات القلب. وتؤثر كثرة شربه على مادة الصوديوم التي يعتمد عليها الجسم من أجل ضبط توازن السوائل داخل الخلايا وخارجها.