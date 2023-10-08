العاصمة.. انقطاع المياه في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن انقطاع عملية التزود بالمياه الشروب، على مستوى عدة أحياء وذلك بسبب أشغال صيانة ببلدية الجزائر الوسطى.

وأوضحت سيال في بيانها، أنه تبعا لوقوع عطب على مستوى شبكة المياه الشروب تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”. اليوم الأحد، بأشغال إصلاح قناة رئيسية لضخ الماء الشروب بقطر 200 ملم، إلى غاية الساعة 17:00 مساء.

وأشار المصدر، أن الأشغال تقام على مستوى 98 شارع ديدوش مراد ببلدية الجزائر الوسطى. وسينجر عنها انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى الأحياء. التالية التابعة لبلدية الجزائر الوسطى: حي حسين بلعجل، حي برناف ديدوش مراد جزئيا، وشارع كريم بلقاسم جزئيا من معهد الفنون الجميلة إلى رقم 145 من نفس الشارع).

كما أكد سیال في بيانها أن إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب في الأحياء المعنية سيتم تدريجيا عند إنتهاء الأشغال.