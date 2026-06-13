العاصمة.. انقطاع مياه الشرب بهذه الأحياء في سحاولة وبئرخادم 

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر ” سيال” عن تذبذب في برنامج التزويد بمياه الشرب في عدد من أحياء بلديات العاصمة.

وأوضحت شركة ” سيال” أن هذا التذبذب جاء سيال بسبب تسرب هام على مستوى قناة رئيسية للتوزيع ببئرخادم طريق السحاولة.

كما أن شركة ” سيال” باشرت الأشغال لإصلاح هذا التسرب وهو ما سينتج عنها تأخير برنامج التزويد بالمياه الشروب.

وأكدت “سيال” أنه سيكون هناك تذبذب في توزيع المياه الشروب بوسط مدينة السحاولة وبحي 1301 مسكن “افنبوس”. وأيضا حي سعيد حجار، وحي علي خوجة، وتعاونية المنزل. بالإضافة إلى حي 312 مسكن كناب، وحي 250 مسكن وحي 150 مسكن.

في حين سيشهد إقليم بلدية بئر خادم تذبذب في توزيع المياه الشروب. وهذا وتحديدا على مستوى أحياء 724 مسكن تساهمي إجتماعي بجنان سفاري. وكذا حي 400 مسكن بجنان سفاري وحي 200 مسكن بجنان سفاري.