العاصمة: انقطاع مياه الشرب بهذه الأحياء غدا

أعلنت تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تسجيل صبيحة اليوم تسرب على مستوى قناة رئيسية لتوزيع المياه الشروب على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.

وأوضحت شركة “سيال” أنه سيترتب عن أشغال إصلاح القناة تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب يوم السبت.

وهذا على مستوى البلديات والأحياء التالية :

بلدية الجزائر الوسطى (شارع حريشاد و شارع ذبيح شريف)

بلدية باب الواد

بلدية القصبة جزئيا

بلدية بولوغين (نهج العقيد عبد الرحمان ميرة و شارع عمر الوناس).

وأكدت شركة ” سيال” أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيكون يوم الأحد.