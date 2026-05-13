العاصمة.. انهيار كلي لسلالم بناية سكنية بالقصبة

بقلم م .فيصل
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من أجل حادث انهيار كلي لسلالم بناية سكنية ببلدية القصبة، دائرة باب الواد، ولاية الجزائر.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت على الساعة 18:08 لأجل انهيار كلي لسلالم بناية سكنية تتكون من طابق أرضي +  5 طوابق، بشارع الإخوة زوبيري رقم 06.

وفور وقوع الحادث سارعت وحدات الحماية المدنية إلى توفير الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لضمان سلامة المواطنين، حيث تم تسخير شاحنتي إنقاذ وسيارة إسعاف.

