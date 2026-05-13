العاصمة.. انهيار كلي لسلالم بناية سكنية بالقصبة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من أجل حادث انهيار كلي لسلالم بناية سكنية ببلدية القصبة، دائرة باب الواد، ولاية الجزائر.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت على الساعة 18:08 لأجل انهيار كلي لسلالم بناية سكنية تتكون من طابق أرضي + 5 طوابق، بشارع الإخوة زوبيري رقم 06.

وفور وقوع الحادث سارعت وحدات الحماية المدنية إلى توفير الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لضمان سلامة المواطنين، حيث تم تسخير شاحنتي إنقاذ وسيارة إسعاف.