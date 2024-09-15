العاصمة..ايداع 3 أشخاص اقتحموا سكنات “سوسيال” في براقي

تم تقديم 3 أشخاص أمام العدالة، وإيداعهم السجن على إثر اقتحامهم لسكنات اجتماعية في حي 2946 مسكن أولاد الحاج ببلدية الكاليتوس بالعاصمة.

وجاء في منشور المقاطعة الإدارية لبراقي على صفحتها فايسبوك “تبعا للتصرفات غير المسؤولة من طرف بعض المواطنين جراء إقتحامهم للسكنات الاجتماعية حي 2946 مسكن بأولاد الحاج لبلدية الكاليتوس”. الأمر الذي نتأسف منه كثيرا، والذي اثار إستهجان مواطني بلدية الكاليتوس ومسؤوليها. وفي هذا الشأن اتخذ ضدهم الإجراءات القانونية وتقديمهم للعدالة وإيداع 03 أشخاص منهم السجن”.

ومن جهته، أنهى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي برتيمة عبد الوهاب إلى كافة المواطنين على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والمواطنة. وعدم التعدي على الممتلكات العمومية. وإبلاغ السلطات الأمنية والمحلية على كل من تسول له نفسه القيام بمثل هاته الأفعال. وهذا في إطار التعاون للتصدي لهذه الظاهرة.