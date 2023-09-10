العاصمة.. بائع “كوسميتك” يشتري 25 كيس “تشوشنة” لتعاطيها في حفل زفاف قريبته بحاسي بحبح!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب200 الف دج مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت في الجلسة، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ق.ع .عبد الله” عن تهمة عرض المؤثرات العقلية والمخدرات على الغير بطريقة غير شرعية.

وضبط المتهم الموقوف القاطن بحس درقانة، صاحب محل ” كوسميتك” من طرف رجال الضبطية القضائية متلبسا بحيازة 25 كيس بلاستيكي من مخدر ” تشوشنة” و10 أقراص من مادة بريغابريل، بالاضافة الى سلاح ابيض من نوع ” كيتور”، وهو على متن سيارته بحي الحميز شرقي العاصمة.

وصرح المتهم خلال مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري أنه مان بصدد التنقل الى منطقة حاسي بحبح؛ برفقة عائلته لحضور حفل زفاف أحدى قريباته.

كما انكر نكرانا قاطعا، علاقته بترويج الممنوعات التي ضبط بها، مؤكدا أن الكمية موجهة للاستهلاك الشخصي لمدة 10 ايام يقضيها في العرس، بحكم ادمانه على تعاطيها.

وفي خضم تصريحات المتهم، نوه القاضي المتهم أن تعاطي ” تشوشنة” ليس بالأمر الهين، كونها عبارة عن مادة ممزوجة بالسحر وبعض المواد السامة، يصعب على متعاطيها الاقلاع عنها، كما أنه يمكن أن يصل به الى الموت لشدة تأثيرها في الجسم.

وأكد القاضي أن العلاج في هذه الحالة، صعب جدا بحيث يصبح المدمن على مخدر ” تسوشنة” تحت تأثيرها الى ان يقع في الجرعة المضاعفة ومنه الموت.

وحاول الدفاع من جهته اقناع المحكمة أن موكله بحكم ادمانه على المخدرات، يشتري كميات هائلة لتحقيق الكفاية، وهو ما وقع فيه في قضية الحال.

ملتمسا إعادة تكييف الوقائع الى جنحة الحيازة بغرض الإستهلاك مع افادتي بأقصى ظروف التخفيف.