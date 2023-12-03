قناة النهار العاصمة: بحيرة الرغاية .. مشكلة مستمرة وخطر متزايد بقلم النهار أونلاين نشر في 03 ديسمبر 2023 - 19:08 شارك غرِّد أرسل 24 0 العاصمة: بحيرة الرغاية .. مشكلة مستمرة وخطر متزايد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YGe4m اقرأ أيضا صريح جدا : إنشغال الأولياء بمواقع التواصل الاجتماعي..هكذا يؤثر على أطفالهم قناة النهار 13 نوفمبر صريح جدا / لحظات مؤثرة وجميلة .. مواطنون يتصلون بأبائهم ويعبّرون عن حبّهم لهم شاهد الإجابات ! قناة النهار 18 نوفمبر طالع هابط: حفرة عندها 3 أشهر راهم حايرين فيها في حاسي مسعود .. واش راكي رافدة يا بلادي قناة النهار 19 نوفمبر النوي يطالب السلطات بالعاصمة بفتح تحقيق بعين البنيان بسبب فضيحة الملعب البلدي مع صاحب فندق قناة النهار 21 نوفمبر شفيق باهو: هاد زوج الفنانات قدامك يتحباو و في الظهر يتكلاشاو قناة النهار 29 نوفمبر طالع هابط: شاهد الكارثة .. مياه الصرف الصحي تغرق مدخل مذبح بورقلة قناة النهار 19 نوفمبر طالع هابط: سكان المساعيد بعين تموشنت يطالبون الدولة بتدخل عاجل بعد فضيحة المقاول قناة النهار 14 نوفمبر باتنة/ مشاهد خلابة للثلوج بمنطقة نافلة بدائرة مروانة قناة النهار 22 نوفمبر شاهد..وصول الأن كمية معتبرة من سيارات fiat doblo إلى ميناء مستغانم قناة النهار 13 نوفمبر الرئيس التركي: إسرائيل دولة إرهاب و على كل الدول التي تحت راية الإسلام منعهم من القيام بجرائم مماثلة قناة النهار 21 نوفمبر