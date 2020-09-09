العاصمة.. برمجة 61 مشروعا لصالح 20 “منطقة ظل” في المقاطعة الإدارية لزرالدة

كشفت المقاطعة الإدارية لزرالدة، اليوم الأربعاء، عن برمجة 61 عملية لصالح 20 “منطقة ظل” موزعة على بلديات زرالدة، اسطاوالي والسويدانية.

ووفق بيان المقاطعة على صفحتها في “الفايسبوك”، فإن العمليات المبرمجة تشمل 8 مجالات مختلفة قصد تحسين الإطار المعيشي لسكان “مناطق الظل”.

وتنقسم هذه العمليات إلى 6 عمليات لإنجاز شبكة المياه الشروب، 12 عملية لإنجاز شبكة التطهير و 13 عملية لإنجاز شبكة الإنارة العمومية.

إلى جانب 13 عملية لتعبيد الطرق، 4 عمليات للربط بالكهرباء، 9 عمليات ربط بالغاز الطبيعي، 3 عمليات للنقل المدرسي وعملية لإنجاز ملعب جواري.

وأضاف بيان المقاطعة بأن مدة إنجاز هذه العمليات ستتراوح بين 3 و 5 أشهر.

للإشارة، فقد زارت الوالي المنتدب لمقاطعة زرالدة، اليوم، “حوش مول” الذي استفاد من إنجاز شبكات الربط بالماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية والطرق.

كما طلبت من رئيس المجلس الشعبي لبلدية سطاوالي بتوفير النقل العمومي والمدرسي للمنطقة بعدما استمعت لانشغالات السكان.