العاصمة.. برنامج جديد لتزويد المواطنين بالكهرباء خلال فصل الشتاء

ترأس صبيحة اليوم الأحد والي العاصمة عبد النور رابحي رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال جلسة عمل لضمان تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد عقد والي العاصمة رفقة الرئيس المدير العام لسونلغاز والوفد المرافق له جلسة عمل لتقديم حصيلة المشاريع والمنشآت بالعاصمة. التي تم تجسيدها عقب الإجتماع المنعقد شهر أكتوبر 2023 المتضمن. الرفع عن العراقيل التي تحول دون تجسيد مشاريع شركة سونلغاز بالعاصمة.

وافتتح الوالي الجلسة بكلمة ترحيبية للحضور وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز. الذي تقدم بدوره بكلمة شكر فيها مصالح ولاية الجزائر على التنسيق الكبير والمحكم ورفع كافة العراقيل التي ساهمت وسهلت المهام لتسريع تنفيذ البرامج المسطرة.

كما تم التطرق إلى الحصيلة الخاصة بكافة المشاريع التي أنجزت عن طريق المجهودات المبذولة من طرف إطارات الولاية. ولتجسيدها تم التكفل بها وحل كافة العراقيل المسجلة من أكتوبر 2023. ليتم بعدها التطرق إلى برنامج جديد خصص بموسم الشتاء 2024/2025.

حيث تم تكليف خلية تقنية يرأسها الأمين العام لمتابعة مدى تجسيد هذا البرنامج. الذي يندرج ضمن مساعي الدولة الجزائرية لضمان الخدمة العمومية لفائدة المواطن. واختتم الإجتماع بإسداء جملة من التوصيات التي من شأنها ضمان الفعالية في التجسيد والتنسيق بين مختلف الجهات والمصالح.