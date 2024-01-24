العاصمة.. برنامج خاص للنقل خلال شهر رمضان

سطرت مديرية النقل لولاية الجزائر برنامجا خاصا لتنقل المواطنين عبر وسائل النقل العمومية والخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وقال والي العاصمة عبد النور رابحي، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي. أنه تم تسطير برنامج خاص للنقل خلال رمضان بتكييف مواقيت العمل لكل وسائل النقل الجماعية العمومية والخاصة. مع ضمان تغطية النقاط والأماكن والساحات العمومية التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين. دون الإغفال عن توفير النقل عبر الأحياء السكنية الجديدة.

وفي سياق مغاير، ولضمان توفير أجواء رمضانية في الفضاءات العامة سطرت ولاية الجزائر برنامجا تنشيطيا ثريا يشمل النشاطات الدينية والثقافية والرياضية عبر اقليم الولاية. كما تم تسطير نشاطات خاصة تستهدف الفئات الهشة في دور المسنين ومراكز الطفولة.