العاصمة.. بلدية الجزائر الوسطى تتلقى 5500 مكالمة ضمن خدمة “ألو بلديتي”

كشفت بلدية الجزائر الوسطى، اليوم الأربعاء، تلقيها 5500 مكالمة ضمن خدمة “ألو بلديتي” من 1 مارس إلى 9 سبتمبر الجاري.

وأفاد بيان البلدية على صفحتها في “الفايسبوك”، بأن خدمة “ألو بلديتي” التي تُعنى بالاستماع لانشغالات المواطنين، تدخل ضمن مشروع عصرنة الإدارة.

إلى جانب تسهيل عملية تواصل المواطن مع مصالح البلدية، خاصة منذ انتشار جائحة “كورونا”، أين تم إحصاء ما يعادل 900 مكالمة في الشهر.

وأوضح البيان بأن رئيس البلدية عمد على تمكين المواطنين من طرح مشاكلهم، عن طريق التواصل مع مصالح البلدية عبر الرقم الأخضر 0800110002.

وبفضل هذه الخدمة سُجلت عدة تدخلات خلال جائحة “كورونا”، وسُخرت سيارة إسعاف للحالات المعلن عنها وتطهير البيوت وتعقيمها بعد الإعلان عن وفاة بفيروس “كورونا”.

كما شملت التدخلات مشاكل انتشار القاذورات في مختلف الأحياء وإصلاح أنابيب صرف المياه وتطهير المحيط من الحشرات، كالبعوض والذباب والفئران.