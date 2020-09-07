العاصمة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و22 ولاية لم تسجل اي حالة في 24 ساعة

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العاصمة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و22 ولاية لم تسجل اي حالة في 24 ساعة
بقلم م . فيصل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 46653 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1562 حالة وفاة.

بينما تماثلت 240 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 32985 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 43 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: +51

وهران: + 42

سكيكدة: + 21

باتنة: +20

بجاية: +19

عنابة: +18

تيزي وزو: +16

تبسة: + 14

البويرة: + 11

جيجل: + 10


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