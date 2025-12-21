العاصمة تتعزز بـ3 مستشفيات جديدة سنة 2026

قام وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، رفقة الوزير والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى إقليم ولاية الجزائر، حيث ستتعزّز الولاية بثلاثة مستشفيات جديدة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية لمشاريع القطاع والوقوف على مدى تقدّم إنجاز الهياكل الصحية الجديدة.

وحسب بيان للوزارة، عاين الوزير رفقة الوالي منشأتين صحيتين بكل من بلدية براقي ورغاية، بسعة 120 سريرًا لكل منشأة. إضافة إلى منشأة متخصّصة في الأمومة والطفولة ببلدية رغاية بسعة 60 سريرًا.

كما اطّلع الوزير، عن كثب، على مختلف المرافق والأجنحة، وتلقّى شروحات وافية حول وتيرة الأشغال ونوعية التجهيزات المرتقبة.

وقد بلغ تقدّم الأشغال بهذه المنشآت ما بين 95 و96 بالمائة، ما يعكس الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين. على أن تدخل حيّز الخدمة خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة 2026، كما صرّح به وزير الصحة، بعد استكمال اللمسات الأخيرة وربطها بالتجهيزات الطبية الضرورية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ برنامج قطاع الصحة الرامي إلى تعزيز الهياكل الصحية. وتوسيع شبكة المؤسسات الاستشفائية، وتحسين جودة الخدمات العمومية الصحية المقدّمة للمواطنين. وبذلك، ستتعزّز ولاية الجزائر العاصمة بثلاثة مستشفيات جديدة. من بينها مستشفى عين البنيان، تم إنجازها وفق معايير عصرية تستجيب لمتطلبات التكفّل الصحي الحديث.

كما ستُجهّز هذه المنشآت بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية المتطوّرة، لا سيّما أجهزة التصوير الطبي، مثل “السكانير” والأشعة المتخصّصة. إلى جانب توفير مختلف المصالح الاستشفائية، ما من شأنه التخفيف من الضغط المسجّل على الهياكل الصحية القائمة. وتحسين نوعية التكفّل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وزير الصحة يثمّن مجهودات والي العاصمة في مرافقة المشاريع الصحية

وبهذه المناسبة، ثمّن وزير الصحة الجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير والي ولاية الجزائر العاصمة. إلى جانب كافة الإطارات والفاعلين المحليين، في مرافقة المشاريع الصحية. وضمان إنجازها في الآجال المحدّدة وبالجودة المطلوبة، خدمةً للصالح العام.

كما أكّد الوزير أن الدولة الجزائرية، وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجدّد التزامها الراسخ بمواصلة تطوير قطاع الصحة. من خلال تعزيز الهياكل الصحية، وتوفير الموارد البشرية، بما يضمن ترقية، وتحسين الخدمة العمومية الصحية. ويستجيب لتطلّعات المواطنين في مختلف ربوع الوطن.

وفي الختام، أوضح وزير الصحة أن إنجاز مستشفيات بسعة 120 سريرًا يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعميم هذا النموذج من الهياكل الصحية عبر مختلف ولايات الوطن. باعتباره صيغة ناجعة وملائمة للاستجابة للاحتياجات الصحية المحلية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة.