العاصمة: تجميد هذه الطلبات لسائقي سيارات الأجرة

أعلنت مديرية النقل لولاية الجزائر العاصمة، التعليق المؤقت لجميع طلبات تغيير نمط النشاط لسائقي سيارات الأجرة.

وأوضحت المديرية ذاتها، في بيان لها، بأن سائقي سيارات الأجرة الراغبين في ممارسة نشاط النقل الجماعي ما بين الولايات، في حال تغيير النمط من الفردي إلى الجماعي أو مناوب جديد، مجمدة إلى إشعار آخر.

وجاء هذا القرار من أجل إتمام عملية التطهير التي شرعت فيها مصالحنا على مستوى المحطة. يضيف بيان مديرية النقل للعاصمة.