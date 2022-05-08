العاصمة: تحرير زوجة رعيّة أجنبي احتجزها طليقها السابق

تمكن أمن العاصمة ممثلا في مصالح أمن ولاية الجزائر، فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي. من تحرير جزائرية زوجة رعية أجنبي، احتجزها طليقها السابق

ويتابع المتهم بجناية الاختطاف بالتهديد والاستدراج والاحتجاز، الاعتداء الجنسي عن طريق العنف. الضرب والجرح العمدي والتزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية. الدخول عن طريق الغش، إلى منظومة معالجة آلية للمعطيات وإدخال معلومات مغلوطة في وثائق الحالة المدنية. حيازة المخدرات والمؤثّرات العقلية.

قضية الحال انطلقت أطوارها بعد ترسيم رعية أجنبي لشكوى مفادها تعرّض زوجته الجزائرية الجنسية من طرف طليقها.

وبالتنسيق مع النيابة المختصّة إقيميا وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش، تمّ توقيف المشتبه فيه بمقر سكناه والعثور على زوجة الرعيّة الأجنبي بداخل المسكن.

كما تمّ استرجاع دفتر عائلي أجنبي، وثيقة ممزّقة وصورتين فوتوغرافيتين، قطعة قنب هندي، قرص ونصف القرص من مؤثّر عقلي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

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