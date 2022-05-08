العاصمة: تحرير زوجة رعيّة أجنبي احتجزها طليقها السابق
تمكن أمن العاصمة ممثلا في مصالح أمن ولاية الجزائر، فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي. من تحرير جزائرية زوجة رعية أجنبي، احتجزها طليقها السابق
ويتابع المتهم بجناية الاختطاف بالتهديد والاستدراج والاحتجاز، الاعتداء الجنسي عن طريق العنف. الضرب والجرح العمدي والتزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية. الدخول عن طريق الغش، إلى منظومة معالجة آلية للمعطيات وإدخال معلومات مغلوطة في وثائق الحالة المدنية. حيازة المخدرات والمؤثّرات العقلية.
قضية الحال انطلقت أطوارها بعد ترسيم رعية أجنبي لشكوى مفادها تعرّض زوجته الجزائرية الجنسية من طرف طليقها.
وبالتنسيق مع النيابة المختصّة إقيميا وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش، تمّ توقيف المشتبه فيه بمقر سكناه والعثور على زوجة الرعيّة الأجنبي بداخل المسكن.
كما تمّ استرجاع دفتر عائلي أجنبي، وثيقة ممزّقة وصورتين فوتوغرافيتين، قطعة قنب هندي، قرص ونصف القرص من مؤثّر عقلي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.
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تفكيك جماعة إجرامية مختصّة في سرقة المنازل بالعاصمة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية. من وضع حدّ لنشاط جماعة إجرامية تتكوّن من أربع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة تختص بالسرقة من المنازل.
واستغلالا لمعلومات وردت إلى ذات المصلحة وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا تمّ وضع خطّة ميدانية. كللت بتوقيف المشتبه فيهم واسترجاع مبالغ مالية محل سرقة بالعملة الوطنية والصعبة، تقدّر بـ119مليون سنتيم و5200 أورو وثلاث هواتف نقالة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية السرقة بالتسلّق والتعدّد وباستحضار مركبة ذات محرّك.
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الشلف: توقيف أربعيني بتهمة تزوير الأوراق النقدية
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية بوقادير بولاية الشلف. من توقيف شخص مسبوق قضائيا يدعى ن.م مسبوق قضائيا.
كما يقوم المعني بالنصب والإحتيال لسلب أموال الغير، في وقت يستغل فيه مواد ومعدات في تقليد وتزوير النقود.
عملية التوقيف والحجز تمت حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف. بناءا على إستغلال معلومات مفادها قيام شخص بالنصب والإحتيال على ضحاياه عن طريق إستدراجهم هاتفيا. وإيهامهم بأنه سيقوم بمضاعفة المبالغ المالية المقدمة له عن طريق نسخها بمستحضرات يملكها ليحتال عليهم ويسلبهم أموالهم.
وبعد التحري في قضية الحال تم تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه وتوقيفه في عملية نوعية. تم خلالها حجز 537 قصاصة ورقية بحجم الأوراق النقدية فئة 2000 دج مهيأة للتزوير.
فضلا عن 189 أربطة مطاطية و01 محلول لغرض التزوير إلى جانب ورقة نقدية من فئة ألفين 2000 دج و قصاصتين ورقتين مهيأتين للتقليد.