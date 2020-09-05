العاصمة: تحضير وتهيئة مراكز امتحانات “البيام” و”الباك” وتجهيز مراكز احتياطية

تفقد رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، برفقة الوالي المنتدب لمقاطعة سيدي امحمد، اليوم السبت، مراكز إجراء امتحانات “البيام” و”الباك”.

ووفق بيان الصفحة الرسمية لبلدية الجزائر الوسطى في “الفايسبوك”، فإن الزيارة تأتي لتحضير وتهيئة مراكز الامتحانات للأقسام النهائية لاستقبال المترشحين.

وقد تمّ تزويد هذه المراكز بكل الوسائل والتجهيزات الوقائية وتنفيذ البروتوكول الصحي للوقاية من الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

كما تمّ تعقيم وتطهير وتزويد المراكز الثلاثة بكل الوسائل، وهم متوسطة باستور، وثانويتي عمر ابن الخطاب، وعروج خير الدين بربروس.

وأضح البيان بأن مراكز الإجراء زُوّدت بالكمامات والهلام والغاسول المضاد للبكتيريا وجهاز قياس درجة الحرارة وملصقات توعوية.

وتمّ بالتنسيق مع جمعية مسعفي الجزائر، لتعقيم وتطهير المراكز وضمان التدخلات السريعة في حالة الطوارئ وتسخير سيارة إسعاف للتنقلات .

وتم التشديد بالمناسبة على مواصلة عمليات التعقيم والتطهير خلال أيام اجتياز الامتحانات بمعدل مرتين كل يوم والحفاظ على التباعد الجسدي.

هذا وقامت بلدية الجزائر الوسطى بتوفير مراكز احتياطية تحسبا لأي طارئ لتغيير المراكز والحفاظ على سلامة المترشحين.