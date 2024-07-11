العاصمة: تحويل حركة المرور بجسر “بابا علي” بداية من ليلة اليوم

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، أنه سيتم تحويل حركة المرور بمحور الطريق الوطني رقم 1 على مستوى جسر “بابا علي” مؤقتا. في كل اتجاه على مستوى الجسر ليلا فقط.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، فإن تحويل حركة المرور ستكون بداية من اليوم الخميس “منتصف الليل”. إلى غاية ليلة الإثنين 15 جويلية 2024 “الخامسة صباحا”. من أجل وضع مساند الجسر على مستوى الطريق الوطني 1 الرابط مابين بابا علي والسحاولة.

وأضاف البيان، أن الأشغال بالنسبة لليلتي الجمعة والسبت ستكون من منتصف الليل حتى السادسة صباحا ،و بالنسبة لليلتي الأحد والإثنين من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا.

كما أن حركة المرور تحول في كل اتجاه، على المحاور المجاورة للجسر ببابا علي ستكون من البليدة نحو الجزائر (المرحلة الأولى للأشغال). تحول حركة المرور على اليمين قبل جسر بابا علي على الطريق الموازية. ثم مفترق الطرق بابا علي ثم الجزائر المؤدي إلى جميع الاتجاهات. ومن الجزائر نحو البليدة(المرحلة الثانية من الأشغال): حركة المرور تحول على اليسار قبل جسر بابا علي، ثم مفترق الطرق بابا علي، ثم يمينا لمفترق الطرق السحاولة، ثم البليدة بالنسبة للمتوجهين اتجاه البليدة، وجميع الاتجاهات الأخرى.

و دعت مصالح ولاية الجزائر مستعملي الطريق، إلى استعمال محاور الطرق الأخرى، مع احترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع. كما اعتذرت عن الإزعاج.