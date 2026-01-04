العاصمة.. تحويل مؤقت لخدمات مكتب بريد واد الرمان إلى وجهة أخرى

أعلن “بريد الجزائر”، في بيان له مساء اليوم، أن مكتب بريد “واد الرمان” بولاية الجزائر-غرب يخضع حاليًا لأشغال توسعة وتحديث. وذلك إطار عصرنة الشبكة البريدية وتحسين ظروف استقبال المواطنين والزبائن.

ولضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، تم تحويل الخدمات مؤقتًا إلى مكتب بريد العاشور “عدل”، وذلك إلى غاية نهاية الأشغال.

وأكد “بريد الجزائر” أن هذه العملية تندرج ضمن جهود تحسين جودة الخدمات وتوفير أفضل ظروف الاستقبال، مع توجيه الشكر للمواطنين على حسن تفهمهم.