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العاصمة تحيي الذكرى الـ 62 لليوم الوطني للهجرة

بقلم ع.ع
العاصمة تحيي الذكرى الـ 62 لليوم الوطني للهجرة
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 تحيي الجزائر الذكرى الثانية والستين لليوم الوطني للهجرة الذي يخلد مجازر 17 أكتوبر 1961، التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في وجه الجالية الجزائرية بباريس.

وأوضحت ولاية الجزائر عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، أنها ستحتضن الاحتفالات الرسمية لهذه الذكرى تحت شعار “يوم الهجرة .. تخليد للذكرى وتعزيز للانتماء”.

وأشار المصدر نفسه أن مصالح الولاية ستنظم من خلال المقاطعات الإدارية الـ 14، ومديرياتها التنفيذية برنامجًا ثريًّا ومتنوعًا إحياءً لهذه الذكرى.

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