العاصمة.. تخصيص سكنات اجتماعية للعائلات المقيمة بمراكز الإيواء الاستعجالي والطفولة المسعفة

كشف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة اليوم الخميس، عن تخصيص حصص سكنية إجتماعية للعائلات المقيمة على مستوى بعض مراكز الإيواء الاستعجالي.

وكذا مؤسسات استقبال الأشخاص المسنين والأطفال المسعفين وذلك بعد دراسة الملفات بصفة دقيقة في إطار التكفل بانشغالات هذه الفئة الهشة .

وأوضح صيودة خلال جولة ميدانية تفقدية نحو العديد من مراكز استقبال الأشخاص المسنين والطفولة المسعفة بالعاصمة،

أن مصالحه ستقوم بدراسة ملفات العائلات المعوزة التي تقطن على مستوى بعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي التي زارها

على غرار مركز الإيواء الاستعجالي للأشخاص بدون مأوى و مركز الطفولة المسعفة بدالي براهيم، ومركز دار الحسنة ببولوغين

بباب الوادي، والمركز المتخصص في إعادة التربية بالأبيار مبرزا أنه أعطى تعليمات للولاة المنتدبون لتخصيص سكنات لائقة لهذه

الفئة الهشة من المجتمع وذلك قبل نهاية شهر رمضان الجاري.