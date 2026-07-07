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العاصمة.. تدشين عدة مرافق جوارية وصحية وترفيهية

بقلم نادية بن طاهر
العاصمة.. تدشين عدة مرافق جوارية وصحية وترفيهية
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أشرف الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية في العاصمة، على وضع تدشين ووضع حيز الخدمة عددا من المرافق الجوارية لفائدة المواطنين، في إطار برنامج إحياء الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، تم تدشين مؤسسات تربوية وملحقات ادارية ومكاتب بريد وقاعات العلاج. بالإضافة إلى ملاعب جوارية وقاعات رياضية وساحات عمومية.

وتساهم هذه المرافق في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فضاءات ومرافق تستجيب لاحتياجاتهم اليومية. وتسهم في الارتقاء بإطارهم المعيشي.

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