العاصمة.. تدشين مدرسة ابتدائية في الرويبة بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب

دشّن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، اليوم الأحد، مدرسة ابتدائية في حي “السباعات” ببلدية الرويبة باسم المجاهد “بويحياوي محمد”.

وحضر مراسم التدشين مدير التربية للجزائر شرق والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وأعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية والأسرة الثورية.

وقد استفاد تلاميذ حي “536 مسكن” الواقع في “السباعات” ببلدية الرويبة من هذه المدرسة الجديدة التي ستخفض من مشقة التنقل للدراسة في مدارس أخرى.

وقد جرى بالمناسبة تكريم عائلة المجاهد “بويحياوي” من طرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة عرفانا وتقديرا لتضحياته في سبيل استقلال الجزائر.